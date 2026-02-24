Apollo Tyres weiht neue Testeinrichtung im finnischen Ivalo ein

Nachdem Apollo Tyres im vergangenen Sommer angekündigt hatte, demnächst eine eigene Testeinrichtung im finnischen Ivalo in Betrieb nehmen zu wollen, ist dies mittlerweile auch bereits geschehen. Wie der aus Indien stammende Hersteller nun mitteilt, habe man die Inbetriebnahme, die bereits im Dezember stattgefunden hatte, nun durch eine feierliche Einweihung auch offizialisiert. Wie Apollo Tyres dazu mitteilt, sei das Ereignis „ein wichtiger Meilenstein im langfristigen Engagement des Unternehmens, Kunden weltweit die leistungsstärksten Winter- und Ganzjahresreifen zu liefern“. Die neue Apollo-Tyres-Testeinrichtung in Ivalo war in Zusammenarbeit mit Testdienstleister UTAC unter einem langfristigen Mietvertrag entstanden, weswegen der Hersteller von „einem strategischen Investment“ spricht. Erst vor zwei Wochen hatte auch Nexen Tire dort eine entsprechende Einrichtung eingeweiht.

