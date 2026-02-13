Umschalten auf Wachstum – Neustartphase bei Nokian beendet

Nokian Tyres stellt die vom Board of Directors des finnischen Reifenherstellers abgesegnete aktualisierte Konzernstrategie inklusive seiner Finanzziele bis Ende 2029 vor. Hat das Unternehmen für das abgelaufene Jahr gerade einen Umsatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro berichtet, soll dieser binnen der nächsten vier Jahre auf einen Wert zwischen 1,8 und zwei Milliarden Euro gesteigert werden. Wobei zugleich eine EBITDA-Marge von mehr als 24 Prozent angepeilt wird. Zumal die Finnen den Übergang von der Investitions- zur Wachstumsphase zuvor bereits für den Jahreswechsel 2025/2026 angekündigt hatten. „In den vergangenen Jahren hat Nokian Tyres die bedeutendsten Transformationen seiner Geschichte durchlaufen. Diese Phase war geprägt von einem kompletten strategischen Neustart, in dessen Rahmen wir die neue Nokian Tyres-Plattform aufgebaut haben. Mit dem Eintritt in die nächste Entwicklungsphase konzentrieren wir uns nun auf nachhaltiges, wertorientiertes Wachstum“, erklärt Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei.

„Dadurch sind wir in der Lage, auch künftig das Unvorhersehbare besser zu kontrollieren und unser Risiko gegenüber geopolitischen Entwicklungen zu reduzieren“, ergänzt er in Anlehnung nicht zuletzt an das strategische Motto des Reifenherstellers. Es lautet „Making the unpredictable predictable in any weather condition“ – oder zu Deutsch „Das Unvorhersehbare in jeder Wetterlage vorhersehbar machen“. Darin spiegele sich die Tradition, Ausrichtung und Stärke des Reifenherstellers wider, die – wie es weiter heißt – in der langjährigen Erfahrung mit extremen Wetterbedingungen liege. „Wir schärfen unsere Position, um dort erfolgreich zu sein, wo es darauf ankommt und wo wir uns dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres Know-hows, unserer Innovationskraft und unseres exzellenten Teams differenzieren können. Unser strategischer Plan umfasst eine starke Pipeline innovativer neuer Produkte, die in unseren modernen Produktionsanlagen gefertigt werden“, erklärt Pompei. So hat der Hersteller für den März beispielsweise bereits die Vorstellung eines neuen Winterreifens auf seinem „White Hell“ genannten Testgelände in Ivalo (Finnland) angekündigt.

Wobei sich der Anbieter im Segment Pkw-Reifen gerade in Bezug auf Winterreifen in einer marktführenden Position wähnt bei zugleich „überdurchschnittlichem Wachstum bei Ganzjahres-/Allwetterreifen“. Nutzfahrzeugreifen werden genauso als eines der für die Finnen wichtigen strategischen Produktsegmente identifiziert, in dem man zumindest hinsichtlich Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsreifen ebenfalls von überdurchschnittlichem Wachstum spricht. „Ein wichtiger Partner in Europa, der als Vertriebs- und Servicekanal für Pkw- und Nutzfahrzeugreifen dient“, wird darüber hinaus die eigene Handelskette Vianor beschrieben. Insgesamt charakterisiert sich Nokian Tyres selbst als „ein fokussierter Nischenanbieter auf den globalen Märkten für Pkw- und Nutzfahrzeugreifen“. Dinge wie die Elektrifizierung, ein wachsender Fahrzeugbestand, zunehmende Felgengrößen und eine steigende Nachfrage nach Winterreifen würden eine positive Marktentwicklung in den Segmenten unterstützten, in denen man tätig sei, ist Nokian überzeugt, von alldem profitieren zu können hinsichtlich seiner Wachstumspläne.