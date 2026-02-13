Bei Llkw-/Lkw-Reifen erweitertes Alves-Bandeira-Eigenmarkenangebot

Die Profile „Colmenar“ (links) und „GO400“ der zum portugiesischen Großhändler Alves Bandeira gehörenden Reifeneigenmarken MatraX und Matoro sind zum einen für Transporter bzw. leichte Nutzfahrzeuge gedacht sowie zum anderen für Lkw im Langstrecken- und Regionaleinsatz (Bilder: Alves Bandeira Group)

Die Alves Bandeira Group erweitert das Angebot an Reifen seiner beiden Eigenmarken MatraX und Matoro. Von Ersterer roll das „Colmenar“ genannte Profil neu in den Markt, das für Transporter bzw. leichte Nutzfahrzeuge gedacht ist. Lkw-Reifen der Marke Matoro lässt der hinter ihr stehende portugiesische Großhändler in Thailand fertigen, was insofern auch für das neue Modell „GO400“ gelten dürfte, das Anbieteraussagen zufolge für den Langstrecken- und Regionaleinsatz ausgelegt ist und für alle Achspositionen geeignet sein soll.

