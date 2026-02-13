Bei Llkw-/Lkw-Reifen erweitertes Alves-Bandeira-Eigenmarkenangebot

Die Alves Bandeira Group erweitert das Angebot an Reifen seiner beiden Eigenmarken MatraX und Matoro. Von Ersterer roll das „Colmenar“ genannte Profil neu in den Markt, das für Transporter bzw. leichte Nutzfahrzeuge gedacht ist. Lkw-Reifen der Marke Matoro lässt der hinter ihr stehende portugiesische Großhändler in Thailand fertigen, was insofern auch für das neue Modell „GO400“ gelten dürfte, das Anbieteraussagen zufolge für den Langstrecken- und Regionaleinsatz ausgelegt ist und für alle Achspositionen geeignet sein soll.

