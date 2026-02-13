TyreSystem-PartnerDays am Nürburgring: Da wächst etwas mit Substanz heran

Erst seit gut drei Jahren bietet RSU für Kunden seiner B2B-/Onlineplattform TyreSystem ein Partnerkonzept mit identischem Namen. Dass das Unternehmen um Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Simon Reichenecker dabei offenkundig erfolgreich eine Nische im Markt belegt mit den Mehrwerten, die das Konzept bieten will, zeigt nicht nur die Zahl der Partner, die bereits bei über 600 steht. Auch die jüngsten PartnerDays, die vergangene Woche am Nürburgring mit 300 Gästen, 30 Ausstellern und einem facettenreichen zweitägigen Programm stattfanden, belegen: Da wächst etwas mit Substanz heran. Und auf der To-do-Liste stehen noch einige Punkte, die weiteres Wachstum und eine tiefere Integration von RSU/TyreSystem sowie den Partnern und deren Lieferanten befeuern sollen, wie die NEUE REIFENZEITUNG dazu vor Ort erfuhr.

