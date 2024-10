Jetzt ist es amtlich: Paolo Pompei wird ab 1. Januar 2025 neuer President und CEO von Nokian Tyres

Wie Nokian Tyres schon im Juli bekannt gab, wird Paolo Pompei President und CEO des Unternehmens. Der genaue Zeitpunkt stand damals noch nicht fest. Jetzt steht das genaue Datum bekannt. Am 1. Januar 2025 wird er die Position übernehmen und die Nachfolge von Jukka Moisio antreten, der Ende 2024 beim Reifenhersteller ausscheiden wird. „Ich möchte Paolo Pompei bei Nokian Tyres willkommen heißen, um das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase in Richtung zwei Milliarden Euro Nettoumsatz zu führen. In seinen früheren Positionen hat er für kontinuierliches Wachstum und eine starke finanzielle Performance gesorgt. Außerdem verfügt er über eine sehr große internationale Erfahrung in der Reifenindustrie und ein tiefes Verständnis der Märkte in Mitteleuropa und Nordamerika, die die wichtigsten Wachstumsmärkte für Nokian Tyres sind“, sagt Jukka Hienonen, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nokian Tyres.