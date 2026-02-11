https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Nokian-Tyres-arbeitet-weiter-an-seiner-Neuausrichtung-nach-dem-Rueckzug-aus-Russland-und-dokumentiert-den-dazu-noetigen-Fokus-mit-seinen-juengsten-Geschaeftskennzahlen.webp 636 848 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-11 10:03:222026-02-11 10:03:22Nokian Tyres behält den „Fokus“ bei seiner Neuausrichtung
Nokian Tyres behält den „Fokus“ bei seiner Neuausrichtung
Nach seinem Rückzug aus Russland 2023 arbeitet Nokian Tyres weiter mit Erfolg an seiner Neuausrichtung. Wie der in Finnland ansässige Reifenhersteller jetzt mit seinem Jahresbericht darstellt, entwickelten sich zuletzt nicht nur die Umsätze mit einem Plus von 6,5 Prozent durchaus positiv. Vor allem machten die Betriebsergebnisse 2025 weiterhin einen deutlichen Sprung nach vorne, sodass sich auch die Margen weiter verbessern konnte.
