Nokian Tyres behält den „Fokus“ bei seiner Neuausrichtung

Nokian Tyres arbeitet weiter an seiner Neuausrichtung nach dem Rückzug aus Russland und dokumentiert den dazu nötigen „Fokus“ mit seinen jüngsten Geschäftskennzahlen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Nach seinem Rückzug aus Russland 2023 arbeitet Nokian Tyres weiter mit Erfolg an seiner Neuausrichtung. Wie der in Finnland ansässige Reifenhersteller jetzt mit seinem Jahresbericht darstellt, entwickelten sich zuletzt nicht nur die Umsätze mit einem Plus von 6,5 Prozent durchaus positiv. Vor allem machten die Betriebsergebnisse 2025 weiterhin einen deutlichen Sprung nach vorne, sodass sich auch die Margen weiter verbessern konnte.

