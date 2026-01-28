Letztjährige Topmarken bei aktueller Autozeitung-Leserwahl erneut alle vorn

Bei der aktuellen Leserwahl der Autozeitung zu den „Topmarken 2026“, bei der knapp 9.200 Teilnehmer ihre Stimme abgegeben haben, konnten die Goldmedaillengewinner sämtlicher 16 Kategorien von A wie Autoaboprogramme bis hin zu Z wie Zubehör ihre im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. Das gilt insofern auch für alle Branche, die dem Reifen nahestehen.

