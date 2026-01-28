https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Autozeitung-Topmarken-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-28 15:37:572026-01-28 15:38:55Letztjährige Topmarken bei aktueller Autozeitung-Leserwahl erneut alle vorn
Letztjährige Topmarken bei aktueller Autozeitung-Leserwahl erneut alle vorn
Bei der aktuellen Leserwahl der Autozeitung zu den „Topmarken 2026“, bei der knapp 9.200 Teilnehmer ihre Stimme abgegeben haben, konnten die Goldmedaillengewinner sämtlicher 16 Kategorien von A wie Autoaboprogramme bis hin zu Z wie Zubehör ihre im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. Das gilt insofern auch für alle Branche, die dem Reifen nahestehen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!