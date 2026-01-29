Omni-Marke Radar Tyres engagiert sich im Cricket-Sport

Mit Blick auf seine Reifenmarke Radar Tyres, für die man unlängst erst den australischen Cricketspieler Michael Clarke als globalen Botschafter hatte gewinnen können, ist ihr in Singapur ansässige Anbieter Omni United eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Cricket South Africa (CSA) eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Radar Tyres die globalen Hauptsponsoringrechte für die Herren- und Damennationalmannschaften des Landes in diesem Sport genauso wie für die jeweiligen Testteams und U19-Nationalmannschaften im Herren- und Damenbereich. Dies ist laut Gajendra Singh Sareen – Gründer, Präsident und CEO von Omni United – „ein bedeutender Meilenstein für Radar Tyres und unterstreicht unsere Überzeugung, dass Sport eine starke Plattform ist, um Markenwert aufzubauen, die Händlerbetreuung zu stärken, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu erhöhen und Haushalte weltweit zu erreichen“.