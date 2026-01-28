Für 2026 „abwarten“, aber 2025 Motorradneuzulassungen auch europaweit im Minus

Nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit sind die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder im vergangenen Jahr hinter denen von 2024 zurückgeblieben. Die Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM) bilanziert für die fünf diesbezüglich größten Märkte Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien ein Minus von annähernd 13 Prozent auf eine runde Million Maschinen, nachdem es im Jahr davor noch 150.000 mehr waren. Dabei wird einzig für Spanien ein Plus (gut acht Prozent) auf 242.600 Einheiten ausgewiesen, während Italien mit einem sechsprozentigen Minus auf 331.600 Neufahrzeugen noch am besten dasteht unter den „Verlierern“. Denn mit leicht mehr als 179.200 Maschinen lagt der Rückgang im französischen Markt demnach bei gut 16 Prozent, in Großbritannien mit rund 89.600 Einheiten bei über 19 Prozent bis hin zu Deutschland mit seinem fast 36-prozentigen Minus auf knapp 159.800 Fahrzeuge.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen