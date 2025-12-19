Zehntausende deutsche Autoarbeitsplätze in Gefahr

Seien der Branche dieses Jahres bereits rund 50.000 Stellen verloren gegangen, droht Deutschlands Automobilindustrie nach Einschätzung des Kreditversicherers Altradius auch 2026 der Verlust Zehntausender Arbeitsplätze. „Die Transformation der Branche wird schmerzhaft, und der Arbeitsplatzabbau wird sich vermutlich in ähnlicher Größenordnung fortsetzen“, sagt jedenfalls Dietmar Gerke, Senior Manager Special Risk Management bei dem Anbieter auch von Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer eigenen Worten zufolge strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Zumindest vermag er derzeit keinen Aufwärtstrend erkennen trotz Milliardeninvestitionen der Hersteller in die Elektrifizierung und Software, um so „mit aller Macht verlorenes Terrain wieder aufzuholen“.

