Michelin spendet 8.700 Euro für Kinder und soziale Einrichtungen

Im Dezember 2025 übergaben Werkdirektor Guilhem Vogel, die Personalreferentinnen Anna Horstmann und Liesa Rauchhaus sowie Pressereferentin Ulrike Dalheimer gemeinsam mit Vertretern des Radclubs Michelin und des Michelin-Seniorenclubs insgesamt 7.400 Euro an soziale Einrichtungen in der Region Bad Kreuznach. In der Adventszeit 2024 und 2025 bei Veranstaltungen der beiden Sport- und Hobbygruppen gesammelte Spenden und Eintrittsgelder hatte Michelin auf diese Summe verdoppelt. Die Spenden gingen an die Kinder des Frauenhauses Bad Kreuznach, an den Kinderschutzbund Bad Kreuznach sowie an vier Kitas in Bad Kreuznach, Windesheim, Oberhausen und Weinsheim. Darüber hinaus erhielt der Trägerverein Treffpunkt Reling 1.300 Euro Spendengelder von dem Reifenwerk. Werkdirektor Guilhem Vogel würdigte das Engagement der Beteiligten: „Unsere Sport- und Hobbygruppen zeigen seit vielen Jahren, wie stark sich Mitarbeitende für ihre Region einsetzen. Dieses Engagement steht für Verantwortung und Zusammenhalt – Werte, die Michelin aktiv unterstützt.“