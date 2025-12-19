Offiziell bestätigt: Bridgestone bei „Motorräder“-Messe dabei – und Reifen.com

Zum Start des Kartenvorverkaufes für die „Motorräder“-Messe im kommenden Frühjahr hatte die Messe Dortmund als deren neuer Ausrichter bereits durchblicken lassen, dass in Sachen Reifen Continental und Metzeler als Aussteller vor Ort mit dabei sein werden. Nunmehr bestätigt der Organisator zudem offiziell, was nach Bridgestones langjähriger Treue zur „Motorräder“ sowie dem jüngsten Betonung des Reifenherstellers der Wichtigkeit von Motorradmessen für ihn eigentlich ohnehin zu erwarten war: Er wird bei den vier Veranstaltungstagen vom 5. bis zum 8. März ebenfalls wieder Flagge zeigen in Dortmund. Genauso soll auch Reifen.com als Aussteller bei der dortigen Motorradfrühjahrsmesse mit dabei sein.