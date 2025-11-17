Sportauto-„Best-Brands“: Rückeroberung einer der Reifendisziplinen durch Conti

Im vergangenen Jahr hat Michelin bei der „Best-Brand“-Leserwahl des Magazins Sportauto alle drei Reifendisziplinen erobern können: bei Sommer-, Winter- und Track-Reifen. Dieses Jahr hat Continental dem Wettbewerber aus Frankreich einen der Titel wieder streitig gemacht: den bei Profilen allein für die kalte Jahreszeit. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft bei Conti. „Gerade bei Winterreifen sind Sicherheit, Performance und Verlässlichkeit entscheidend, und das Votum zeigt, dass unsere Produkte hier einmal mehr überzeugen“, ergänzt er. Ansonsten präsentiert sich der Zieleinlauf in den drei Reifenkategorien nicht sehr stark verändert zu 2024.

