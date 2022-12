Bäumchen wechsel dich im Conti-Reifenersatzgeschäft

Zum 1. Januar 2023 gibt es im Continental-Reifenersatzgeschäft einen personellen Wechsel – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Timo Röbbel und Ralf Hoffmann tauschen ihre Positionen innerhalb des Konzerns. Heißt: Ersterer von beiden – seit mittelweite 25 Jahren in Diensten des Unternehmens – fungiert zukünftig als Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft bei Conti und übernimmt damit den bisherigen Aufgabenbereich seines Kollegen, der sogar schon seit 1989 und damit fast 34 Jahre für den Reifenhersteller arbeitet. Umgekehrt nimmt Hoffmann ab Jahresanfang 2023 die bisherigen Aufgaben Röbbels wahr als Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation in Sachen Conti-Reifenersatzgeschäft in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). christian.marx@reifenpresse.de