Neuer Alliance-Pflegekulturreifen für Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h
Die Landwirtschafts- und Off-Highway-Reifenmarke Alliance von Yokohama ATG hat auf der Agritechnica den Agri Star II Row Crop vorgestellt. Der Reihenkulturpflegereifen bringt laut Herstellerangaben die Vorteile der Stratified Layer Technology in das Spritzgerätesegment und gewährleiste so eine hohe Traktion über die gesamte Lebensdauer des Reifens.
