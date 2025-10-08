Vier „alte“ Bekannte und ein Neuer beim AutoBild-Winterreifentest vorn

Nach den Endrundenergebnissen seines diesjährigen Ganzjahresreifentests hat AutoBild nunmehr auch in Sachen Winterreifen den Zieleinlauf der 20 von ursprünglich 51 Profilen in der Größe 225/40 R18 V/W bekannt gegeben, die über die Vorrunde hinausgekommen und ins Finale des Produktvergleiches eingezogen sind. Auf die vorderen Ränge mit der Bestbewertung „vorbildlich“ haben es dabei insgesamt fünf Reifen geschafft, unter denen einer – anderes als die teils schon seit einigen Jahren im Markt erhältlichen Vertreter besagten Quintetts – in diesem Frühjahr erst als Neuheit vorgestellt wurde. Am anderen Ende des 20er-Wettbewerbsfeldes im Finale gibt es demgegenüber keine großen Überraschungen. Dies insbesondere mit Blick darauf, dass nach der Vorausscheidung mehr oder weniger erwartbar keines der Produkte schlechter als „befriedigend“ abgeschnitten hat.

