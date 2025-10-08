Weitere personelle Veränderung im Conti-Reifenbereich

Neben einer neuen Verantwortlichen für den globalen Einkauf – wie von uns bereits berichtet, hat Jana Striezel zum 1. September die entsprechende Aufgabe übernommen – hat der Reifenbereich von Continental zudem einen neuen Leiter für sein globales Erstausrüstungsgeschäft. Diese Position ist Dennis Bellmund übertragen worden – ebenfalls mit Wirkung zum 1. September. Er genauso wie Striezel berichten in ihrer neuen Funktion an Christian Kötz, Vorstandsmitglied des Konzerns und dort Leiter des Reifenbereiches. „Wir freuen uns darüber, mit Jana Striezel eine sehr versierte Managerin gewonnen zu haben. Sie bringt umfassende Expertise im internationalen Einkauf mit und wird unsere Einkaufsstrategie gezielt weiterentwickeln“, sagt Kötz. „Mit Dennis Bellmund erhält unser globales Erstausrüstungsgeschäft einen äußerst erfahrenen Leiter. Durch seine langjährige Betriebszugehörigkeit hat er unser Unternehmen und die Bedürfnisse unserer Kunden bereits aus vielen verschiedenen Perspektiven kennengelernt“, ergänzt er.

