„Markenhersteller liefern ab“ beim AutoBild-Sportscars-Winterreifentest

In Sachen Reifentests geht’s bei der AutoBild-Gruppe derzeit Schlag auf Schlag: Kurz nach einem AutoBild-Produktvergleich von SUV-Ganzjahresprofilen der Größe 215/55 R17 ist bei dem Schwesterblatt AutoBild Sportscars jetzt ein Test von Winterreifen in der Dimension 235/50 R19 103V erschienen. Elf Modelle mussten sich dabei montiert an einem Audi Q3 Sportback 45 TFSI Quattro beweisen auf den Bridgestone-Testgeländen in Vidsel (Schweden) und in Aprilia (Italien). „Die Markenhersteller liefern ab“, so das Fazit der AutoBild-Tester Dierk Möller und Martin Westerhoff mit Blick darauf, dass Produkte der auch bei den „Reifenmarken des Jahres“ der NEUE REIFENZEITUNG vorne liegenden Anbieter in der Endabrechnung das Wettbewerberfeld des aktuellen Tests anführen. Umgekehrt wird Autofahrern von dem als „Billigangebot“ bezeichneten Schlusslicht des Produktvergleiches abgeraten, weil es „bei Nässe brandgefährlich“ sei.

