Magna Tyres stellt neuen Radialreifen MA12 für Flughafenschlepper vor

Magna Tyres hat einen neuen Radialreifen in 14.00R25 vorgestellt, der für die Anwendung auf Flughafen- bzw. Pushback-Schleppern optimiert ist. Der MA12 genannte Reifen mit 27 Millimeter tiefem E3-Profil zeichne sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und Durchstiche, eine lange Lebensdauer, die durch die Runderneuerung noch weiter verlängert werden kann, sowie eine industrielle Drei-Sterne-Karkasse mit starken und vor Pannen schützenden Seitenwänden aus. Der neue MA12 biete darüber hinaus „eine reduzierte Wärmeentwicklung, ein optimiertes Lastverhalten und Fahrkomfort“, heißt es dazu vonseiten des niederländischen OTR-Reifenspezialisten. Der neue Flughafenschlepperreifen sei außerdem vielseitig einsetzbar und könne dank seiner großen Profilblöcke auch in Minen sowie im Erdbewegungseinsatz genutzt werden, biete er doch „eine hervorragende Leistung sowohl bei der Traktion als auch beim Bremsen auf rauem Terrain“, so Magna Tyres abschließend.