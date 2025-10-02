https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Goodyear-startet-Cashbackaktion-fuer-Winterreifen.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-02 07:51:152025-10-02 09:55:04Goodyear startet Cashback-Aktion für Winter- und Ganzjahresreifen
Goodyear startet Cashback-Aktion für Winter- und Ganzjahresreifen
Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. November 2025 bietet Goodyear in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Cashback-Aktion für Winter- und Ganzjahresreifen ab 17 Zoll an. Beim Kauf eines Reifensatzes aus dem Aktionssegment bei einem lokalen Reifenfachhändler (stationär oder online) erhalten Käufer eine Erstattung per Banküberweisung von bis zu 50 Euro (CHF). Je nach…
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!