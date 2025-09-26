Verwirrung rund um Goodyears Fehlen beim AutoBild-Ganzjahresreifentest

Wie zahlreiche Lesernachfragen bei uns in der Reaktion und Kommentare zu unserer Onlineberichterstattung zeigen, haben nicht nur wir von der NEUE REIFENZEITUNG uns gewundert, warum Goodyears „Vector 4Seasons Gen-3“ beim jüngsten AutoBild-Ganzjahresreifentest nicht mit am Start gewesen ist. Für zusätzliche Verwirrung hat der Umstand gesorgt, auf den uns einer unserer Leser aufmerksam machte. Denn bei Bild.de war die Rede davon, der Goodyear-Reifen sei bereits in der Qualifikationsrunde ausgeschieden, während in AutoBild-Ausgabe 39/2025, in der besagter Produktvergleich erschienen ist, kein einziges Wort über besagten Hersteller oder seinen „Vector 4Seasons Gen-3“ gefallen ist. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG hat AutoBild-Reifentester Dierk Möller das alles aufklären können. Den Goodyear habe man tatsächlich nicht mit getestet, weil schon dessen Nachfolger in den Startlöchern stehe und dieser als Vorserienprodukt eigentlich hätte mitgeprüft werden sollen. Das habe aus terminlichen Gründen dann jedoch nicht geklappt, wobei nun jedoch wohl eine exklusive Vorstellung bzw. ein Nachtest des Newcomers für das kommende Frühjahr geplant ist. Und was bis vor Kurzem noch bei Bild.de fälschlicherweise über ein vermeintliches Goodyear-Scheitern im Qualifying zu lesen war, haben Möllers Kollegen nach unserem Hinweis – bzw. eigentlich dem eines unserer Leser – zwischenzeitlich korrigiert.