Dotz- und AEZ-Kompletträder: DBV Würzburg verschenkt Montagekosten

Komplettrad AEZ

Die DBV Würzburg GmbH will ein starkes Zeichen im Felgen- und Rädermarkt setzen: Ab sofort erhalten Reifenhändler bei Bestellungen von Kompletträdern mit Aluminiumrädern der Marken Dotz und AEZ die Montagekosten geschenkt. Mit dieser bis zum 31. Oktober 2025 begrenzten Aktion will das Unternehmen seinen B2B-Partnern einen Wettbewerbsvorteil bieten. „Denn die Kombination aus erstklassigem Design, geprüfter Qualität und null Montagekosten schafft ein unschlagbares Gesamtpaket, das sich direkt in Verkaufsargumente umwandeln lässt“, heißt es bei DBV Würzburg.

