Herausforderer im AutoBild-Reifentest sind längst keine Streichkandidaten mehr
Die AutoBild legt die Qualifikationsergebnisse zum diesjährigen Ganzjahresreifentest vor und belegt damit einmal mehr: Die besten Bremser im Test stellen längst nicht mehr nur die Produkte der großen Premiumhersteller. In dem Vergleich von immerhin 30 Reifen der Größe 225/40 R18 schneidet Bridgestones Turanza All Season 6 in der Addition der Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn am besten ab; soweit sicherlich keine Überraschung, diese stellen andere Hersteller.
