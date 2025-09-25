https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Toyo_Tires_Uebergabe_Sabine_Stiller_Franz_Gundert_Michael_Kraft.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-25 07:52:512025-09-24 12:17:55Toyo übergibt Werkstattersatzwagen an MFG-Werkstatt in der Eifel
Toyo übergibt Werkstattersatzwagen an MFG-Werkstatt in der Eifel
Die MFG-Werkstatt in Luxem gewann bei der Point-S-Jahreshauptversammlung in Dresden einen Werkstattwagen für ein Jahr. Die Schlüsselübergabe des mit Toyo Tires gebrandeten Fiat 500 – ausgestattet mit den Ganzjahresreifen Celsius AS2 des japanischen Reifenherstellers – erfolgte jetzt durch Michael Kraft (Key Account Deutschland) und Sabine Stiller (Trade Marketing Manager) an Werkstattinhaber Franz Gundert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!