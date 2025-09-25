Toyo übergibt Werkstattersatzwagen an MFG-Werkstatt in der Eifel

Toyo Tires Uebergabe Sabine Stiller Franz Gundert Michael Kraft

Die MFG-Werkstatt in Luxem gewann bei der Point-S-Jahreshauptversammlung in Dresden einen Werkstattwagen für ein Jahr. Die Schlüsselübergabe des mit Toyo Tires gebrandeten Fiat 500 – ausgestattet mit den Ganzjahresreifen Celsius AS2 des japanischen Reifenherstellers – erfolgte jetzt durch Michael Kraft (Key Account Deutschland) und Sabine Stiller (Trade Marketing Manager) an Werkstattinhaber Franz Gundert.

