Beim dritten EWC-Lauf der Saison acht Teams auf Dunlop-Reifen

Dieses Wochenende findet der dritte von in dieser Saison vier Läufen zur Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) statt. Bei dem Acht-Stunden-Rennen der Serie, die eine der wenigen im hochklassigen Motorsport verbliebenen ohne Einheitsreifenregel ist, werden im japanischen Suzuka acht Teams auf Dunlop-Reifen um Punkte in der Gesamtwertung kämpfen, die nach den beiden vorherigen Läufen in Le Mans (Frankreich) und in Spa Franchorchamps (Belgien) von Bridgestone-Teams angeführt wird. In der Superstock Trophy demgegenüber fungiert Dunlop als Alleinausrüster, weshalb in dieser Klasse alle 18 Starter auf Gummis der bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear zählenden Marke ins Rennen gehen. „Wir sind stolz darauf, ein vielfältiges und wettbewerbsfähiges Teilnehmerfeld bei den acht Stunden von Suzuka zu unterstützen. Es handelt sich um eine der technisch anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender, und die diesjährige Neuasphaltierung macht die Strecke noch komplexer“, sagt Wim Van Achter, Dunlops Motorsportmanager Motorrad für Europa.