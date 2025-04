Drei Reifenmarken unter den Top Fünf des ersten EWC-Laufes

Am vergangenen Wochenende ist der erste von vier Läufen der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) ausgetragen worden, die eine der wenigen verbliebenen hochkarätigen Rennserien ist, bei denen es noch einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenmarken gibt. Das belegt eindrücklich ein Blick auf die Ergebnisliste der 24 Stunden von Le Mans. Denn Platz eins und zwei sicherten die Teams YART (Yamaha Austria Racing Team) und Kawasaki Webike Trickstar, die genauso wie das BMW-Werksteam auf dem vierten Rang auf Bridgestone-Reifen an ihren Maschinen vertrauen, während die Mannschaft von ERC Endurance auf Gummis der bei Motorradreifen weiter zu Goodyear gehörenden Marke Dunlop Dritter wurde und das Team von Maxxess by BMRT 3D auf Pirelli-Reifen als Fünfter ins Ziel gekommen ist. Der nächste EWC-Lauf ist ein Acht-Stunden-Rennen und wird am 7. Juni in Spa Franchorchamps ausgetragen.