Messe Dortmund ab sofort in der „Motorräder“-Organisation engagiert

Seit 40 Jahren findet in den Dortmunder Westfalenhallen die Messe „Motorräder“ statt, wobei die Jubiläumsausgabe des bisher von der Twin Veranstaltungsgesellschaft mbH ausgerichteten Events in diesem Frühjahr rund 300 Aussteller und mehr als 100.000 Besucher angelockt haben soll. Nachdem Thomas Deitenbach nach mehr als 20 Jahren in dieser Position wenige Wochen nach Ende der diesjährigen „Motorräder“ als Twin-Geschäftsführer abberufen worden ist, gibt es aber noch eine weitere Veränderung rund um die traditionsreiche Messe. Denn die Messe Dortmund engagiert sich eigenen Worten zufolge „ab sofort in der Organisation des Events und kann sich dabei weiterhin auf die fachliche Kompetenz der Twin Veranstaltungs GmbH verlassen“. Von dieser „stärkeren Kooperation“ – die Dortmunder haben zwischenzeitlich nicht zuletzt die Verantwortung für die Website www.zweiradmessen.de rund um die „Motorräder“ als auch die seit 1996 stattfindende und bisher ebenfalls von Twin ausgerichtete Motorradmesse Leipzig übernommen – verspricht man sich demnach „vielfältige Möglichkeiten, die Themen rund um Roller und Motorrad noch stärker zu präsentieren und neue Wege zu gehen“. Bleiben werde es bei einem Termin der „Motorräder“ jeweils zum Start in die neue Motorradsaison, wobei sie im kommenden Jahr vom 5. bis zum 8. März ihre Pforten öffnen wird.