NRZ unter den Juroren des Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile

Vom 14. bis zum 18. Oktober öffnet die Automobilfachmesse Equip Auto wieder ihre Tore in Paris. Es ist die mittlerweile 50. Ausgabe, und schon Anfang des Jahres waren nach Veranstalterangaben drei Viertel der zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche von rund 100.000 Quadratmetern vergeben. Letztendlich erwartet werden für die Messe etwa 1.400 Unternehmen und Marken, die sich und ihre Produkte und Dienstleistungen vor Ort präsentieren. Zu den Vertretern, die ihr Kommen bereits zugesagt haben, sollen rund um die Reifen-, Räder-, Teile- und Werkstattbranche Namen wie unter anderem Autodoc, Bosch, Brembo, Continental, Euromaster, Falken, LKQ, MAHA, Michelin, Nexion, Snap-on Equipment, Point S oder ZF Aftermarket gehören.

Doch bei der Messe der französischen Hauptstadt gibt es noch zweites Jubiläum zu feiern, werden in ihrem Rahmen dann doch 40 Jahre des Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile begangen. Dahinter verbergen sich in acht Kategorien vergebene Auszeichnungen: Karosserie/Autoglas/Lackierung, Schmierstoffe/Fahrzeugpflegeprodukte/Autowäsche/Pannenhilfe, Erstausrüstung, Reifen, Teile/Ausrüstung/Komponenten für den Aftersales, Werkstattausrüstung/Werkzeuge, Digitale Lösungen, Nachhaltigkeit/Kreislaufwirtschaft. Über die Awards stimmt eine 100-köpfige Jury von Journalisten ab. Zu diesem Kreis darf sich in diesem Jahr erstmals auch die NEUE REIFENZEITUNG zählen.