AZuR tritt auf der K 2025 mit Gemeinschaftsstand auf

„Die K“, wie Experten die internationale Leitmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie schlichtweg nennen, findet vom 8. bis 15. Oktober wieder in Düsseldorf statt. Mit dabei: die Allianz Zukunft Reifen (AZuR). Wie es dazu in einer Mitteilung des Netzwerks heißt, wolle man vor Ort gemeinsam mit acht Partnern einen Gemeinschaftsstand in Halle 6 (Standnummer 6C54/06) beziehen und dort den „AZuR-Beitrag zur Zukunft der Kunststoff- und Kautschukindustrie“ thematisieren, den die Verantwortlichen hinter dem Netzwerk natürlich im Sinne eines Beitrags zur Reifenkreislaufwirtschaft verstehen.

