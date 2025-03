Rundes Toyo-Jubiläum voraus – 80-Jähriges wird schon bei der AMTS gelebt

Der japanische Reifenhersteller Toyo Tires ist im August 1945 gegründet worden und kann in diesem Sommer insofern sein 80-Jähriges begehen. Zwar ist es für die Frage, ob und wie das Ganze dann gefeiert werden soll, vielleicht noch ein wenig früh. Doch gleichwohl hat das Unternehmen bereits ein spezielles Logo für diesen Anlass kreiert, das erstmals bei der Auto, Motor & Tuning Show (AMTS) in Budapest zu sehen sein wird. Denn bei der Messe vom 28. bis zum 30. März ist Toyo gemeinsam mit seinem ungarische Partner AKH als Aussteller vor Ort dabei, um dort einerseits den Transfer von Motorsporttechnologie zu Straßenreifen in den Fokus zu rücken sowie andererseits Produkte wie den „Proxes Sport 2“ und „Proxes Comfort“ als Beispiele dafür. In diesem Zusammenhang sollen vor Ort auf 500 Quadratmetern einige spektakuläre Fahrzeuge zu sehen sein. So präsentiert allein Jean-Pierre Kraemer, Inhaber der JP Performance GmbH und Markenbotschafter von Toyo Tires, drei seiner Projekte.

