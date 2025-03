Michelin-Zentrale in Großbritannien zieht auf Universitäts-Campus

Ein Teil der Mitarbeiter am Michelin-Sitz im englischen Stoke-on-Trent zieht um. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, sei davon aber nicht das Runderneuerungswerk sowie die Logistik- und Trainingszentren betroffen, die auch weiterhin am angestammten Standort in der Campbell Road der Stadt ansässig sein werden. Da der Mietvertrag für die weiteren Büros allerdings endet, habe Michelin die Gelegenheit genutzt, einen neuen Standort zu suchen, der auch die angestrebten Verbesserungen in Sachen Nachhaltigkeit sowie „kollaborativer und dynamischer Arbeitsumgebungen“ ermöglichten. Die neuen Räumlichkeiten für die Vertriebs-, Marketing- und Back-Office- bzw. Zentralen-Beschäftigten des Herstellers befinden sich jetzt auf dem Campus der Keele University von Stoke-on-Trent in knapp zehn Kilometern Entfernung zum bisherigen Standort.