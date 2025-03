Überkapazitäten – Apollo Tyres baut jede zehnte Stelle in Enschede ab

Apollo Tyres baut in seinem Werk im niederländischen Enschede rund zehn Prozent seiner Belegschaft ab. Wie der Hersteller dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, wolle der Hersteller damit Überkapazitäten abbauen und „die Produktion besser an die Nachfrage anpassen“. In Abstimmung mit dem Betriebsrat nehme man insofern eine Neuorganisation im Schichtbetrieb der Produktion vor, weswegen die befristeten Verträge von circa 60 Beschäftigten nicht verlängert würden, so der Hersteller mit Blick auf die „strukturellen Veränderungen“, die „derzeit in Arbeit“ seien. Dabei hat insbesondere ein Teil des Werkes mit besonderen Überkapazitäten zu kämpfen.

