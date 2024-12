Nächstes Jahr bietet die TyreSystem-Akademie 90 Schulungstermine an

Im kommenden Januar besteht die TyreSystem-Akademie der RSU GmbH bereits zwei Jahre. Und auch 2025 wird sie wieder zahlreiche Schulungen anbieten: Insgesamt 90 sind demnach fürs nächste Jahr geplant, sowohl online als auch in Präsenz. Dazu zählt unter anderem der von Werkstattleiter André Krah geleitete Basiskurs in Sachen Reifenmontage als Vorbereitung auf die zweitägige Weiterbildung zum WdK-Reifenfachmann bzw. zum vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) zertifizierter Monteur. Alles Wissenswerte rund um Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) wird demgegenüber in dem Lehrgang „RDKS in Theorie und Praxis“ vermittelt angefangen bei den gesetzlichen Grundlagen bis hin zum tatsächlichen Programmieren der Sensoren. Eine Teilnahme ist hierbei online und in Präsenz möglich, während die Hochvolt-Schulungen einerseits virtuell („S1“) sowie andererseits in Präsenz („S2“) stattfinden. Zum weiteren Angebot der TyreSystem-Akademie gehören darüber hinaus beispielsweise noch Kurse rund um die Kalkulation von Dienstleistungen, wobei hierfür Michael Zülch von der Beratungsfirma Zülch Consulting gewonnen werden konnte, sowie zum Thema (Online-)Marketing. Mehr zu alldem finden Interessierte unter www.tyresystem.de/akademie im Web, wo unter Nutzung des Codes „Werkstatt10“ zudem Anmeldungen mit einem zehnprozentigen Nachlass auf die nächste Buchung möglich sein sollen.