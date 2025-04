Wer sind die „Gewinner und Verlierer“ der aktuellen Reifentests? – NRZ-Ranking

Es gibt kaum Beiträge auf Reifenpresse.de, die im Reifenmarkt so sehr bewegen wie die zu den aktuellen Reifentests von AutoBild, ADAC & Co. Das ließ sich jüngst wieder an unserem Top-10-Newsletter erkennen, den wir für den Monat März verschickt haben: Dort dominierten erneut unsere Testgeschichten. Dies ist letzten Endes auch verständlich, hilft ein gewonnener oder zumindest gut abgeschnittener Reifentest dem Händler doch dabei, am Tresen einen Preis zu verargumentieren, der dem Endverbraucher vielleicht als zu hoch erscheinen mag. Dasselbe gilt natürlich, wenn auch mit gegensätzlichen Vorzeichen, für Reifen, die in einem der renommierten Tests maßgebliche Schwächen offenbart haben. Es geht hier um die Gewinner und Verlierer der aktuellen Testsaison.

Das aktuelle NRZ-Ranking „Gewinner und Verlierer der Sommerreifen-Testsaison 2025“ können Sie hier lesen.