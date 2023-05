Verkauf von Contis Kaluga-Werk an S8 Capital abgeschlossen

Nachdem die entsprechenden behördlichen Genehmigungen nun ganz offensichtlich erteilt wurden, meldet Continental in Sachen Verkauf seines Werkes in Kaluga (Russland) nunmehr Vollzug. Der Standort, an dem Pkw-Reifen produziert wurden sowie darüber hinaus Klima- und Servolenkungsleitungen sowie Teile für Luftfedersysteme für den russischen Markt, ist wie zuvor bereits berichtet an S8 Capital gegangen. Die Transaktion beinhaltet nach Konzernangaben im Übrigen auch die Vertriebsgesellschaft des Unternehmensbereiches Tires in Moskau. Im Zuge dessen sei mit dem neuen Eigner die Übernahme der Beschäftigten im Rahmen des Verkaufsvertrags vereinbart worden. Denn die Verantwortung für die rund 1.100 Mitarbeiter war – betont Continental – „stets Kernbestandteil der Überlegungen“. cm

