Berichte: Continental erhält Genehmigung zum Verkauf seines Russlandgeschäftes

Russischen Medienberichten zufolge hat Continental wohl mittlerweile die behördlichen Genehmigungen erhalten, sein Russlandgeschäft einschließlich der Reifenfabrik in Kaluga wie offenbar seit Längerem geplant an S8 Capital aus Russland zu verkaufen. Die Zeitung Kommersant, die darüber Ende April berichtet hat, sieht den Verkaufspreis in einer Spannen zwischen sieben und zehn Milliarden Rubel (80 bis 114 Millionen Euro). Der Verkauf sei aber noch nicht vollzogen worden, da weitere Genehmigungen von internationaler Seite ausstehen. Der deutsche Hersteller hält im Werk in Kaluga, 2013 in Betrieb genommen, Kapazitäten zur Herstellung von jährlich bis zu vier Millionen Pkw-Reifen vor. ab