Ehemaliger Conti-Mann Barvinok jetzt bei Ikon Tyres

Bekanntlich haben sich sowohl Continental als auch Nokian Tyres von ihren jeweiligen Aktivitäten in Russland verabschiedet. Hatte letzterer der beiden Hersteller sein Reifenwerk in St. Petersburg im Zuge dessen an Tatneft veräußert, rollen dort insofern nun eben keine Nokian-Reifen mehr vom Band, sondern solche der Marke Ikon Tyres. Vor diesem Hintergrund ist Vladimir Barvinok, der seit 2007 in Russland-Diensten bei Conti gestanden hatte und in dem Land zuletzt als Director General (Country Manager) für das Unternehmen fungierte, jetzt in die Produktentwicklungsabteilung von Ikon Tyres gewechselt. Wie es weiter heißt, sei dort schon 2022 mit dem Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung begonnen worden, in der Barvinok nunmehr offenbar die Leitung des Bereiches Portfoliomanagement, Technische Regulierung und Zertifizierung übernimmt.