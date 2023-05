Allererster dedizierter EV-Reifen aus dem Hause Bridgestone

Unlängst erst hatte es so ausgesehen, als würden sich in Bezug auf sogenannte EV-Reifen – also Reifen speziell für Elektrofahrzeuge (EV steht für Electric Vehicles) – die Strategien von Bridgestone und Continental ähneln. Steht letzterer Hersteller bekanntlich auf dem Standpunkt, seine aktuellen Profile seien für alle Antriebsarten geeignet und es brauche daher keine expliziten EV-Reifen in seinem Portfolio, hatte der andere kürzlich verlautbart, heute würden alle Bridgestone-Profile für Verbrenner gleichermaßen wie für Elektrofahrzeuge entwickelt. Gleichwohl hat Bridgestone nun doch einen dedizierten EV-Reifen vorgestellt: Der den Namen „Turanza EV“ tragende Ganzjahresreifen ist allerdings für den nordamerikanischen Ersatzmarkt gedacht als Bereifungsoption für E-Autos aus dem Premiumsegment, wobei der Anbieter beispielsweise sämtliche Tesla-Modelle oder auch den Mustang Mach-E von Ford vor dem geistigen Auge hat. Bridgestones allererster EV-Reifen verfügt demnach über die „Enliten“-Konzerntechnologie genauso wie über eine spezielle Laufflächenmischung mit dem neuen „PeakLife“-Polymer, von den sich der Anbieter ein Plus an Abriebresistenz und damit eine längere Laufleistung verspricht. cm