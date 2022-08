Premiere von MatraX-Lkw-Reifen für Frühjahr 2023 angepeilt

Wenn bedingt durch Corona nach vier Jahren Pause im kommenden März die Tyrepo Asia erstmals wieder ihre Pforten in Singapur öffnet, dann wird dort auch die portugiesische Grupo Alves Bandeira erneut und damit zum insgesamt dann bereits dritten Mal als Aussteller mit dabei sein. Die Messepräsenz soll genutzt werden, um vor Ort die MatraX genannte Reifeneigenmarke des Anbieters zu zeigen, deren schon verfügbaren Pkw- und SUV-Profillinien „Urcola“, „Coloma“ und „Veragua“ von Federal/Nankang in Taiwan produziert werden. „Der südostasiatische Reifenmarkt ist weiterhin äußerst wichtig und lukrativ für das Unternehmen und macht 40 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus“, erklärt André Bandeira, Managing Director des Großhändlers. Mit zur Tyrexpo Asia wird man demnach nicht nur neue MatraX-Reifen für Llkw und Vans bringen, sondern bei der Messe soll zugleich der Startschuss für die Markteinführung radialer Lkw- und Busreifen der Alves-Bandeira-Eigenmarke fallen, wobei als Name für die entsprechenden Produktlinien zuvor bereits „Gama“ verlautbart worden war. cm