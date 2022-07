Diverse Branchenunternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Im Rahmen ihres sogenannten „Deutschlandtest“ hat die BurdaVerlag Data Publishing GmbH bzw. Focus Money untersucht, welche Unternehmen/Marken in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit eine positive Wahrnehmung aufseiten der Verbraucher genießen. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit Ubermetrics Technologies und Skaylink im Internet erschienene Texte nach zuvor festgelegten Stichwörtern durchsucht und entsprechende Fundstücke dann in einem dreistufigen Prozess analysiert. Basierend einerseits auf der Differenz aus positiven und negativen Nennungen rund um das Thema Nachhaltigkeit sowie andererseits der jeweiligen Reichweite – definiert als das Verhältnis der Gesamtnennungen bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Branche – soll sich so letztlich ein Punktwert zwischen null und 100 ergeben haben. Laut laut Focus Money haben nach der Analyse von alles in allem rund 2,8 Millionen Nennungen zu insgesamt rund 19.000 Unternehmen/Marken alle diejenigen oberhalb der 60er-Marke eine Auszeichnung erhalten. Unter den mehr als 260 untersuchten Branchen finden sich belobigte Anbieter dabei nicht zuletzt auch in den Kategorien Reifenhersteller, Werkstätten sowie Automobilzulieferer und -zubehörhersteller. Den Titel als Benchmark bzw. im Hinblick auf Nachhaltigkeit Beste in diesen vier Branchen können sich demnach Bridgestone, Carglass, Schaeffler und Caramba ans Revers heften. christian.marx@reifenpresse.de