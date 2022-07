Auszeichnung für ZC-Rubber-Technologie

Unlängst hatte die Zhongce Rubber Group Co. Ltd. (ZC Rubber) zwei neue Profile seiner Marken Westlake und Goodride vorgestellt, wobei der chinesische Reifenhersteller für den „ZuperAce Z-007“ respektive „Solmax 1“ vor allem gute Nasshaftungseigenschaften kombiniert mit einem niedrigen Rollwiderstand verspricht. Dazu beigetragen hat demnach ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Universität Zhejiang. Dafür bzw. für die auf Basis dieser Partnerschaft entwickelte Laufflächenmischung für die beiden vom TÜV Süd zertifizierten Reifen hat die Bildungseinrichtung das Unternehmen mit dem zweiten Preis seines sogenannten „Science and Technology Progress Award“ geehrt, da sie als ein technologischer Durchbruch eingeordnet wird. cm