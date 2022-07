Deutsche fahren überwiegend mit dem Auto in den Urlaub

Womit die Menschen in Deutschland diesen Sommer verreisen, zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Generali-Direktversicherers CosmosDirekt. Demnach hat die Mehrheit (61 Prozent) der befragten Urlauber vor, dieses Jahr mit dem Auto in den Sommerurlaub zu fahren. Ins Flugzeug steigen in den kommenden Wochen 30 Prozent und rund jeder Fünfte (21 Prozent) plant eine Urlaubsreise mit der Bahn. Einen Campingurlaub planen zwölf Prozent – entweder mit dem Wohnmobil (sieben Prozent) oder dem Wohnwagen (fünf Prozent). Vergleichsweise wenige haben vor, mit dem Fahrrad (sechs Prozent), Schiff oder Segelboot (fünf Prozent) oder Reisebus (drei Prozent) zu verreisen. cm