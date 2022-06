Die „Oscars der Reifenbranche“ – VRÖ-Awards 2019/2020 vergeben

Seine von ihm selbst als „Oscars der Reifenbranche“ bezeichneten Awards vergibt der Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) im Zweijahresrhythmus. Eigentlich – denn die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt. So auch die geplante Vergabe der Auszeichnungen für 2019/2020 beim sogenannten VRÖ-Reifentag im Rahmen der Messe AutoZum in Salzburg, die für dieses Jahr abgesagt wurde und nun erst 2023 wieder stattfinden wird. Daher wurden die Sieger aufseiten der Reifenhersteller dieses Mal nunmehr im Rahmen des Werkstattforums des Verbandes geehrt. Beim VRÖ-Award in Sachen Pkw-Reifen hat dabei Bridgestone die Nase vorn gefolgt von Falken und Michelin. Bei den Lkw-Reifen hat sich demgegenüber Goodyear den Titel sichern können vor Continental und Dunlop. cm