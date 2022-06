VRÖ-Awards: Goodyear dankt österreichischem Lkw-Team für Gold und Bronze

Bei den Anfang Juni für 2019/2020 vergebenen „Oscars der Reifenbranche“ – wie der Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) seine Awards nennt – ist Goodyear seitens der Händlerschaft der Alpenrepublik für gleich zwei seiner Marken ausgezeichnet worden. Hat man unter eigenem Namen in der Kategorie Lkw-Reifen den ersten Platz und damit Gold holen können, ist die Schwestermarke Dunlop auf den bronzenen dritten Rang gefahren. Insofern freut sich Helmut Perner, Verkaufsleiter Lkw-Reifen bei Goodyear Austria, über die sich in diesen Auszeichnungen widerspiegelnde „große Wertschätzung, die ich an unsere Gebietsleiter weitergebe“, während Tassilo Rodlauer als Geschäftsführer der Goodyear Austria GmbH die Preise stellvertretend für die österreichische Lkw-Mannschaft des Herstellers entgegennahm. cm