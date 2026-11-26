KW automotive präsentiert vom 28. November bis zum 6. Dezember seine Markenwelt auf der Essen Motor Show. Bei KW Suspensions stehen die V3-Safari-Style-Höherlegungsfahrwerke für Overlanding-Umbauten und die neuen Daily-Drive-Serienersatz-Upgradedämpfer mit einstellbaren und adaptiven Dämpfungstechnologien bei unveränderter Fahrzeughöhe im Fokus, erklärt das Unternehmen. Neu sind auch KW-Gewindefahrwerke für den Mini Cooper Electric und den aktuellen Audi RS5. Ein Highlight für Motorsportfans ist wohl der mit KW-V6-Racing-Dämpfern homologierte BMW M4 GT3 Evo von Valentino Rossi. BBS präsentiert auf der Messe mit der TS-Line ein Offroadradprogramm für Trucks und SUVs, während die Marke Reiger Suspension ihr Offroaddämpferprogramm für Geländewagen erweitert hat. Bei ST stehen Fahrwerkneuheiten für japanische Fahrzeuge der Gegenwart und der 1990er-Jahre im Mittelpunkt. Mit der Erweiterung des Ap-Lieferangebots um Serienersatzfahrwerke feiert auch die Neuausrichtung der Marke ihre Publikumspremiere auf der Essen Motor Show.