KW automotive präsentiert seine Markenwelt auf der Essen Motor Show 2026
KW automotive präsentiert vom 28. November bis zum 6. Dezember seine Markenwelt auf der Essen Motor Show. Bei KW Suspensions stehen die V3-Safari-Style-Höherlegungsfahrwerke für Overlanding-Umbauten und die neuen Daily-Drive-Serienersatz-Upgradedämpfer mit einstellbaren und adaptiven Dämpfungstechnologien bei unveränderter Fahrzeughöhe im Fokus, erklärt das Unternehmen. Neu sind auch KW-Gewindefahrwerke für den Mini Cooper Electric und den aktuellen Audi RS5. Ein Highlight für Motorsportfans ist wohl der mit KW-V6-Racing-Dämpfern homologierte BMW M4 GT3 Evo von Valentino Rossi. BBS präsentiert auf der Messe mit der TS-Line ein Offroadradprogramm für Trucks und SUVs, während die Marke Reiger Suspension ihr Offroaddämpferprogramm für Geländewagen erweitert hat. Bei ST stehen Fahrwerkneuheiten für japanische Fahrzeuge der Gegenwart und der 1990er-Jahre im Mittelpunkt. Mit der Erweiterung des Ap-Lieferangebots um Serienersatzfahrwerke feiert auch die Neuausrichtung der Marke ihre Publikumspremiere auf der Essen Motor Show.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!