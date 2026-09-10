KW Automotive nimmt mit AP den Independent Aftermarket in den Fokus

KW Automotive nimmt mit seiner Marke AP Sportfahrwerke den Independent Aftermarket in den Fokus. Auf der Automechanika, die noch bis Sonnabend in Frankfurt läuft, präsentiert das Unternehmen ein neues Serienersatzteilstoßdämpferprogramm für den Kfz-Teilegroßhandel, „das weit über den klassischen Serienersatz hinausgeht“, wie dazu KW Automotive betont. Das neue Programm umfasst neben klassischen Serienersatzstoßdämpfern für das weltweite Pkw- und Light-Truck-Segment auch Leveling-Fahrwerke und Stilllegungskits für Fahrzeuge mit adaptiver Dämpferregelung. Der Vertrieb von AP erfolge zukünftig auch über den Kfz-Teilegroßhandel, der damit freie Werkstätten und markenunabhängige Werkstattketten beliefert. Die Markteinführung soll in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen, die sukzessive Ausweitung auf alle Weltmärkte sei geplant.

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