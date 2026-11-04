„Essen Motor Show bietet gerade Reifenmarken ein enormes Potenzial“

Die Essen Motor Show bietet gerade für Reifenmarken ein enormes Potenzial, beschäftigt sich die Zielgruppe der Messe doch intensiv mit Fahrverhalten, Performance, Sicherheit und natürlich auch mit der Optik ihres Fahrzeugs, sagt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show (Bild: Schuchrat Kurbanov; Messe Essen)

Vom 28. November bis zum 6. Dezember (Preview Day: 27. November) findet in Essen wieder die Motor Show statt. Was erwartet die Besucher Neues, was vom Bewährten bleibt? Und welche Rolle spielen dabei Räderhersteller für die Großveranstaltung, die auf über 500 Aussteller und mehr als 200.000 Besucher hofft, und welche Reifenhersteller? Im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Ralf Sawatzki, bei der Messe Essen als Projektleiter für die Essen Motor Show verantwortlich, worum es in diesem Jahr auf der Essen Motor Show geht, und warum er meint, dass Reifenhersteller das Potenzial der Messe erkennen und sie als attraktive Kommunikationsplattform für sich nutzen sollten.

Button NRZ Den kompletten Beitrag können Sie exklusiv in der kommenden November-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

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