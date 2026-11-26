Mehr als 500 Aussteller aus 19 Ländern, neue Themenwelten und zahlreiche Jubiläen erwarten die Besucher vom 28. November bis zum 6. Dezember 2026 (Preview Day: 27. November) auf der Essen Motor Show. Von Performance und Motorsport über Tuning und Lifestyle bis hin zu Youngtimern, Oldtimern und automobilen Legenden ist alles dabei, was das Motor-Fan-Herz begeistert. „Die Essen Motor Show ist der Ort, an dem die gesamte automobile Leidenschaft zusammenkommt. Unsere Besucher können nicht nur die neuesten Trends entdecken, sondern auch echte Ikonen erleben, Gleichgesinnte treffen und einzigartige Fahrzeuge aus nächster Nähe sehen. Mit unseren neuen Classic-Car-Hallen und den besonderen Jubiläen bieten wir 2026 mehr Erlebnis denn je“, freut sich Projektleiter Ralf Sawatzki. Gleich drei Jahrestage werden auf der Essen Motor Show mit besonderen Specials gefeiert: Die legendäre Route 66 wurde am 11. November 100 Jahre alt, die Vespa begeht ihren 80. Geburtstag und zu guter Letzt: 25 Jahre The Fast & The Furious.