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KW Automotive will mit neuen KW-Daily-Drive-Dämpfern neue Zielgruppe ansprechen
KW Automotive richtet seinen Blick weiter auf den Ersatzmarkt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Fichtenberg (Baden-Württemberg) mitteilt, erweitere man mit der neuen KW Daily Drive genannten Produktfamilie das Lieferangebot der Marke KW Suspensions um ein Serienersatzdämpferprogramm mit einstellbaren und adaptiven KW-Dämpfungstechnologien, die die serienmäßige Fahrzeughöhe beibehalten. Bisher gab es bei KW Suspensions ausschließlich Fahrwerkkomponenten, die eine stufenlose Tieferlegung ermöglichen.
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