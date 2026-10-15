KW Automotive will mit neuen KW-Daily-Drive-Dämpfern neue Zielgruppe ansprechen

KW Automotive richtet seinen Blick weiter auf den Ersatzmarkt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Fichtenberg (Baden-Württemberg) mitteilt, erweitere man mit der neuen KW Daily Drive genannten Produktfamilie das Lieferangebot der Marke KW Suspensions um ein Serienersatzdämpferprogramm mit einstellbaren und adaptiven KW-Dämpfungstechnologien, die die serienmäßige Fahrzeughöhe beibehalten. Bisher gab es bei KW Suspensions ausschließlich Fahrwerkkomponenten, die eine stufenlose Tieferlegung ermöglichen.

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