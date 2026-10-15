KW Automotive will mit neuen KW-Daily-Drive-Dämpfern neue Zielgruppe ansprechen

,
Mit der neuen KW Daily Drive genannten Produktfamilie erweitert KW Automotive das Lieferangebot der Marke KW Suspensions um ein Serienersatzdämpferprogramm mit einstellbaren und adaptiven KW-Dämpfungstechnologien, die die serienmäßige Fahrzeughöhe beibehalten; zu dem Programm gehören etwa die separat in der Druck- und Zugstufe manuell einstellbaren KW-V3-Daily-Drive-Dämpfer (Bild: KW Automotive)

KW Automotive richtet seinen Blick weiter auf den Ersatzmarkt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Fichtenberg (Baden-Württemberg) mitteilt, erweitere man mit der neuen KW Daily Drive genannten Produktfamilie das Lieferangebot der Marke KW Suspensions um ein Serienersatzdämpferprogramm mit einstellbaren und adaptiven KW-Dämpfungstechnologien, die die serienmäßige Fahrzeughöhe beibehalten. Bisher gab es bei KW Suspensions ausschließlich Fahrwerkkomponenten, die eine stufenlose Tieferlegung ermöglichen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert