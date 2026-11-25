Das in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ansässige Unternehmen Global Air Cylinder Wheels (GACW) kann für sein sogenanntes Air Suspension Wheel einen „weiteren bedeutenden Auftrag von einem globalen Bergbauunternehmen“ vermelden und macht damit aus eigener Sicht einen großen Schritt in Richtung einer breiteren Vermarktung seiner Technologie, bei der ein mechanisches Stahlrad die konventionelle Felge-Reifen-Kombination ersetzt. Das Air Suspension Wheel besteht demzufolge aus einer inneren Stahlnabe und einer äußeren Stahltrommel, die durch zwölf mit Stickstoff gefüllte Zylinder sowie sechs Öldämpfer miteinander verbunden sind, welche für die Federung sorgen und damit die Aufgabe übernehmen sollen, die bei Reifen der mit Druck beaufschlagten Luft im Inneren zukommt. „Die äußere Trommel kann mit verschraubbaren, maßgeschneiderten Laufflächen aus Polyurethan oder Stahl bestückt werden, die sich einzeln austauschen lassen, ohne dass das Rad demontiert werden muss“, so der Anbieter, laut dem seine als Alternative vor allem zu Off-The-Road-/OTR-Reifen von Erdbewegungsfahrzeugen gedachte Lösung so ausgelegt ist, dass sie die Reifengröße, die Tragfähigkeit (oder bei Bedarf sogar eine höhere Tragfähigkeit) sowie das Einfederungsverhalten nachbildet und beim Gesamtgewicht innerhalb der vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Richtwerte bleibt.

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